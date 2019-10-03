Мошенники обманули пожилую тагильчанку на 123 тысячи рублей
Сегодня, 16:07ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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69-летняя жительница Нижнего Тагила лишилась 123 тысяч рублей с банковской карты из-за телефонных мошенников, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой злоумышленников. На её сотовый телефон позвонил неизвестный с московского номера и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с её карты был осуществлён перевод в размере трёх тысяч рублей. По словам звонившего, перевод можно отменить, но необходимо предоставить данные карты, что пенсионерка и сделала.
После этого с её счёта были похищены 123 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает, куда были переведены денежные средства.
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