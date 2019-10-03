Мошенники обманули пожилую тагильчанку на 123 тысячи рублей

Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой злоумышленников. На её сотовый телефон позвонил неизвестный с московского номера и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с её карты был осуществлён перевод в размере трёх тысяч рублей. По словам звонившего, перевод можно отменить, но необходимо предоставить данные карты, что пенсионерка и сделала.