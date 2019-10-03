В Екатеринбурге четыре десятка подростков задержаны при попытке массовой драки

Накануне сотрудникам полиции поступили сведения о возможной драке молодых людей. В указанное место оперативно прибыл наряд полиции. До драки дело не дошло благодаря комплексу профилактических мероприятий, в результате которых конфликт был предотвращен, прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

По предварительным данным, сам инцидент произошел из-за конфликта двух учащихся разных колледжей Екатеринбурга. Родители шестерых подростков получили штраф за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Еще трое человек получили штрафы за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.