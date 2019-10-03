В Екатеринбурге четыре десятка подростков задержаны при попытке массовой драки
Сегодня, 22:05ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге полиция разогнала толпу подростков, решивших затеять массовую драку возле торгового центра Castorama на Эльмаше. В результате инцидента задержано почти 40 человек, некоторым даже нет 18 лет, сообщает телеграм-канал «Лампа» со ссылкой на сотрудников магазина.
Сюжеты: Екатеринбург
Накануне сотрудникам полиции поступили сведения о возможной драке молодых людей. В указанное место оперативно прибыл наряд полиции. До драки дело не дошло благодаря комплексу профилактических мероприятий, в результате которых конфликт был предотвращен, прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
По предварительным данным, сам инцидент произошел из-за конфликта двух учащихся разных колледжей Екатеринбурга. Родители шестерых подростков получили штраф за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Еще трое человек получили штрафы за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
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