В Екатеринбурге начался суд над врачом, который подозревается в сбыте наркотиков

Сотрудники отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину с признаками опьянения в конце февраля 2019 года в районе улицы Фучика. Он оказал сопротивление, однако был задержан и доставлен в местный отдел полиции.

При обыске у задержанного нашли несколько свертков и полимерный пакет с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это гашиш общей массой 8,94 грамма. Позже выяснялось, что мужчина работает врачом-травматологом.