В Екатеринбурге начался суд над врачом, который подозревается в сбыте наркотиков
Сегодня, 18:18ПроисшествияФото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге будут судить врача-травматолога, который подозревается в попытке сбыть наркотики, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудники отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину с признаками опьянения в конце февраля 2019 года в районе улицы Фучика. Он оказал сопротивление, однако был задержан и доставлен в местный отдел полиции.
При обыске у задержанного нашли несколько свертков и полимерный пакет с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это гашиш общей массой 8,94 грамма. Позже выяснялось, что мужчина работает врачом-травматологом.
Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей