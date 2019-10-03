В Нижнем Тагиле на кладбище загорелся Mercedes
Сегодня, 18:04ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Нижнего Тагила и Горноуральского ГО
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3 октября около 11 утра на вагонском кладбище в Нижнем Тагиле загорелся автомобиль Mercedes E280, сообщает ОНД и ПР по городу.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дознаватели установили, что владелец машины приехал на работу, припарковал автомобиль, а через некоторое время на камерах наружного видеонаблюдения увидел, что из-под капота идёт дым.
Сначала мужчина попылся потушить возгорание сам, но за тем вызвал пожарных. На тушение были направлены две единицы техники и семь человек личного состава. Огонь повредил моторный отсек автомобиля.
По предварительным данным, причиной пожара стал фрагмента подкапотного утеплителя, который попал на горячие детали.
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