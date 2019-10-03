В Нижнем Тагиле на кладбище загорелся Mercedes

Дознаватели установили, что владелец машины приехал на работу, припарковал автомобиль, а через некоторое время на камерах наружного видеонаблюдения увидел, что из-под капота идёт дым.

Сначала мужчина попылся потушить возгорание сам, но за тем вызвал пожарных. На тушение были направлены две единицы техники и семь человек личного состава. Огонь повредил моторный отсек автомобиля.