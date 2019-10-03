В Североуральске подростка придавило козырьком подъезда
Сегодня, 09:28ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В среду днем в Североуральске был травмирован 15-летний подросток. На мальчика обрушился козырек подъезда, сообщает региональная прокуратура.
По предварительной информации, несовершеннолетний в сопровождении матери входил в подъезд дома на улице Октябрьская, когда на него обрушился козырек подъезда. Мальчик госпитализирован в медучреждение, у него диагностирован закрытый перелом левой берцовой кости со смещением.
Как сообщают жильцы, они неоднократно обращались в управляющую компанию ООО «Союз» с просьбой провести ремонт козырька, находящегося в аварийном состоянии. В ходе прокурорской поверки будет установлено, соблюдалось ли УК законодательство при эксплуатации и обслуживании дома.
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