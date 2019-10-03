В Североуральске подростка придавило козырьком подъезда

По предварительной информации, несовершеннолетний в сопровождении матери входил в подъезд дома на улице Октябрьская, когда на него обрушился козырек подъезда. Мальчик госпитализирован в медучреждение, у него диагностирован закрытый перелом левой берцовой кости со смещением.