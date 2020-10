В Нижнем Тагиле после ДТП водитель отправлен в больницу в коме

В Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого три человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

ДТП произошло 2 октября в 18.15. Водитель автомобиля «Шкода Октавия», 1978 года рождения, следовал со стороны поселка Новоасбест в сторону села Николо-Павловское, он превысил скорость. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с ВАЗ-2121, едущим в обратном направлении В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести. У 60-летней пассажирки ВАЗ-2121 закрытый перелом грудины, у водителя — черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Мужчина, который находился за рулем «Шкоды Октавия», госпитализирован в коме с закрытой черепно-мозговой травмой. Все пострадавшие доставлены в ЦГБ № 2. Предварительной причиной ДТП является несоблюдение скоростного режима водителем автомобиля «Шкода Октавия». Photo: ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием трех автомобилей, при этом пострадали три человека. Влетел в толпу пешеходов: в Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя автомобилями

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter