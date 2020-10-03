В Нижнем Тагиле после ДТП водитель отправлен в больницу в коме

В Нижнем Тагиле после ДТП водитель отправлен в больницу в коме

Сегодня, 12:37ПроисшествияPhoto: ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».
В Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого три человека получили травмы различной степени тяжести, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

ДТП произошло 2 октября в 18.15. Водитель автомобиля «Шкода Октавия», 1978 года рождения, следовал со стороны поселка Новоасбест в сторону села Николо-Павловское, он превысил скорость. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с ВАЗ-2121, едущим в обратном направлении

В результате ДТП три человека получили травмы различной степени тяжести. У 60-летней пассажирки ВАЗ-2121 закрытый перелом грудины, у водителя — черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Мужчина, который находился за рулем «Шкоды Октавия», госпитализирован в коме с закрытой черепно-мозговой травмой.

Все пострадавшие доставлены в ЦГБ № 2.

Предварительной причиной ДТП является несоблюдение скоростного режима водителем автомобиля «Шкода Октавия».

Photo:ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием трех автомобилей, при этом пострадали три человека.

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