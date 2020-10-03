В Нижнем Тагиле после ДТП водитель отправлен в больницу в коме

ДТП произошло 2 октября в 18.15. Водитель автомобиля «Шкода Октавия», 1978 года рождения, следовал со стороны поселка Новоасбест в сторону села Николо-Павловское, он превысил скорость. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с ВАЗ-2121, едущим в обратном направлении