В Свердловской области на дороге нашли трехлетнего ребенка

В Новой Ляле сотрудники ГИБДД нашли на улице трехлетнего ребенка, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

В пресс-службе рассказали, что сотрудники смогли оперативно установить личности законных представителей ребенка. В отдел полиции обратилась 29-летняя мать мальчика. Она объяснила, что оставила сына с отцом, а сама ушла устраиваться на работу. Однако отец не проконтролировал ребенка и он смог сам уйти из дома. Полицейские установили, что семья является многодетной и благополучной, на учете в ПДН и ТКДН ранее не состояла. В отношении родителей мальчика составили протокол по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). Напомним, в июне в центре Нижнего Тагила пропал пятилетний Даниил Бондарев, он был найден живым и невредимым. Пропавшего в центре Нижнего Тагила мальчика нашли живым и невредимым

Related news: Пропавшего в центре Нижнего Тагила мальчика нашли живым и невредимым

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter