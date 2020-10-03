В Свердловской области на дороге нашли трехлетнего ребенка

В пресс-службе рассказали, что сотрудники смогли оперативно установить личности законных представителей ребенка.
В отдел полиции обратилась 29-летняя мать мальчика. Она объяснила, что оставила сына с отцом, а сама ушла устраиваться на работу. Однако отец не проконтролировал ребенка и он смог сам уйти из дома.
Полицейские установили, что семья является многодетной и благополучной, на учете в ПДН и ТКДН ранее не состояла. В отношении родителей мальчика составили протокол по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).
Напомним, в июне в центре Нижнего Тагила пропал пятилетний Даниил Бондарев, он был найден живым и невредимым.