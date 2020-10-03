В Свердловской области на дороге нашли трехлетнего ребенка

В Свердловской области на дороге нашли трехлетнего ребенка

Сегодня, 15:14ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Новой Ляле сотрудники ГИБДД нашли на улице трехлетнего ребенка, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

В пресс-службе рассказали, что сотрудники смогли оперативно установить личности законных представителей ребенка.

В отдел полиции обратилась 29-летняя мать мальчика. Она объяснила, что оставила сына с отцом, а сама ушла устраиваться на работу. Однако отец не проконтролировал ребенка и он смог сам уйти из дома.

Полицейские установили, что семья является многодетной и благополучной, на учете в ПДН и ТКДН ранее не состояла. В отношении родителей мальчика составили протокол по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).

Напомним, в июне в центре Нижнего Тагила пропал пятилетний Даниил Бондарев, он был найден живым и невредимым.

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