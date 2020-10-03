Влетел в толпу пешеходов: в Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя автомобилями

Влетел в толпу пешеходов: в Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя автомобилями

Сегодня, 11:32ПроисшествияPhoto: МБУ «Центр защиты населения»
В Нижнем Тагиле в ДТП с участием трех автомобилей пострадали три человека.

ДТП произошло сегодня в 10.10 на перекрестке улиц Пархоменко и Победы. Водитель водитель ВАЗ-2109 допустил столкновение с автомобилем «ДЭУ Нексия», после чего врезался в ограждение и сбил пешехода. Также в ДТП пострадал автомобиль «Шкода».

Травмы получили водитель легкового автомобиля, пассажир и женщина-пешеход.

Спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия и на месте ДТП оказали помощь сотрудникам скорой помощи и провели противопожарные мероприятия,сообщили TagilCity.ru в МБУ «Центр защиты населения».

Photo:МБУ «Центр защиты населения»

По словам очевидцев, водитель вылетевшего на тротуар автомобиля был в состоянии опьянения.

Напомним, 1 октября в Нижнем Тагиле на ГГМ женщина за рулем автомобиля сбила велосипедиста.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
дтппешеходмассовое дтпНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы