Влетел в толпу пешеходов: в Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя автомобилями

В Нижнем Тагиле в ДТП с участием трех автомобилей пострадали три человека.

ДТП произошло сегодня в 10.10 на перекрестке улиц Пархоменко и Победы. Водитель водитель ВАЗ-2109 допустил столкновение с автомобилем «ДЭУ Нексия», после чего врезался в ограждение и сбил пешехода. Также в ДТП пострадал автомобиль «Шкода». Травмы получили водитель легкового автомобиля, пассажир и женщина-пешеход. Спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия и на месте ДТП оказали помощь сотрудникам скорой помощи и провели противопожарные мероприятия,сообщили TagilCity.ru в МБУ «Центр защиты населения». Photo: МБУ «Центр защиты населения» По словам очевидцев, водитель вылетевшего на тротуар автомобиля был в состоянии опьянения. Напомним, 1 октября в Нижнем Тагиле на ГГМ женщина за рулем автомобиля сбила велосипедиста. В Нижнем Тагиле велосипедист повредил ключицу в ДТП с автомобилем

Related news: В Нижнем Тагиле велосипедист повредил ключицу в ДТП с автомобилем

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter