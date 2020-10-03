Влетел в толпу пешеходов: в Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя автомобилями

ДТП произошло сегодня в 10.10 на перекрестке улиц Пархоменко и Победы. Водитель водитель ВАЗ-2109 допустил столкновение с автомобилем «ДЭУ Нексия», после чего врезался в ограждение и сбил пешехода. Также в ДТП пострадал автомобиль «Шкода».
Травмы получили водитель легкового автомобиля, пассажир и женщина-пешеход.
Спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия и на месте ДТП оказали помощь сотрудникам скорой помощи и провели противопожарные мероприятия,сообщили TagilCity.ru в МБУ «Центр защиты населения».
По словам очевидцев, водитель вылетевшего на тротуар автомобиля был в состоянии опьянения.
Напомним, 1 октября в Нижнем Тагиле на ГГМ женщина за рулем автомобиля сбила велосипедиста.