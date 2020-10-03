Влетел в толпу пешеходов: в Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя автомобилями

ДТП произошло сегодня в 10.10 на перекрестке улиц Пархоменко и Победы. Водитель водитель ВАЗ-2109 допустил столкновение с автомобилем «ДЭУ Нексия», после чего врезался в ограждение и сбил пешехода. Также в ДТП пострадал автомобиль «Шкода».