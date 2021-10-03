Неизвестные обстреляли в Екатеринбурге автомобиль с матерью и ребенком в салоне

Екатеринбурженка рассказала об обстреле ее автомобиля в Екатеринбурге. Инцидент произошел в обед 3 октября на ВИЗе. никто не пострадал, ребенок сидел за водителем, дырка в стекле образовалась с другой стороны.

Жительница Екатеринбурга заявила о том, что ее автомобиль был обстрелян на перекрестке, сообщает E1. Со слов екатеринбурженки, двигаясь по улице Крауля, она услышала резкий хлопок, после чего она обнаружила дырку в заднем стекле. В автосервисе, куда обратилась женщина, ей подтвердили, что отверстие очень похоже на пулевое. В полицию пострадавшая пока не обращалась. Напомним, в Екатеринбурге в конце сентября 2021 года неизвестные обстреляли реанимобиль скорой помощи. Правоохранители отказались выезжать на место происшествия. Неизвестные обстреляли реанимобиль с пациентом в Екатеринбурге

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