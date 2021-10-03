Неизвестные обстреляли в Екатеринбурге автомобиль с матерью и ребенком в салоне

Жительница Екатеринбурга заявила о том, что ее автомобиль был обстрелян на перекрестке, сообщает E1.
Со слов екатеринбурженки, двигаясь по улице Крауля, она услышала резкий хлопок, после чего она обнаружила дырку в заднем стекле. В автосервисе, куда обратилась женщина, ей подтвердили, что отверстие очень похоже на пулевое. В полицию пострадавшая пока не обращалась.
Напомним, в Екатеринбурге в конце сентября 2021 года неизвестные обстреляли реанимобиль скорой помощи. Правоохранители отказались выезжать на место происшествия.