Неизвестные обстреляли в Екатеринбурге автомобиль с матерью и ребенком в салоне

Неизвестные обстреляли в Екатеринбурге автомобиль с матерью и ребенком в салоне
Неизвестные обстреляли в Екатеринбурге автомобиль с матерью и ребенком в салоне
Сегодня, 18:11ПроисшествияФото: 1МI
Екатеринбурженка рассказала об обстреле ее автомобиля в Екатеринбурге. Инцидент произошел в обед 3 октября на ВИЗе. никто не пострадал, ребенок сидел за водителем, дырка в стекле образовалась с другой стороны.

Жительница Екатеринбурга заявила о том, что ее автомобиль был обстрелян на перекрестке, сообщает E1.

Со слов екатеринбурженки, двигаясь по улице Крауля, она услышала резкий хлопок, после чего она обнаружила дырку в заднем стекле. В автосервисе, куда обратилась женщина, ей подтвердили, что отверстие очень похоже на пулевое. В полицию пострадавшая пока не обращалась.

Напомним, в Екатеринбурге в конце сентября 2021 года неизвестные обстреляли реанимобиль скорой помощи. Правоохранители отказались выезжать на место происшествия.

Сюжеты:
Екатеринбург
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