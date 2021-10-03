Правоохранители установили личность обнаруженного трупа в парке Екатеринбурга

Напомним, на днях правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве своего коллеги-наркомана под Екатеринбургом. Двое молодых людей, работавших курьерами в одной компании, при поиске наркотической «закладки» повздорили на фоне алкогольного опьянения. Подозреваемый несколько раз ударил жертву и задушил бывшего коллегу, после чего спрятал труп в лесу.