Правоохранители установили личность обнаруженного трупа в парке Екатеринбурга

Утром 3 октября 2021 года прохожие обнаружили труп мужчины на территории Харитоновского парка Екатеринбурга, сообщает глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Оперативные мероприятия помогли установить личность умершего — им оказался 37-летний житель Екатеринбурга. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, при жизни он работал в торговой точке по продаже фруктов.
Следственное управление СКР по Свердловской области инициировало проверку по факту обнаружения трупа в Харитоновском парке уральской столицы, сообщил старший помощник главы регионального СК Александр Шульга.
По предварительным данным смерть мужчины наступила от переохлаждения организма, следователи проводят необходимые экспертизы, устанавливаются очевидцы произошедшего.
Напомним, на днях правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве своего коллеги-наркомана под Екатеринбургом. Двое молодых людей, работавших курьерами в одной компании, при поиске наркотической «закладки» повздорили на фоне алкогольного опьянения. Подозреваемый несколько раз ударил жертву и задушил бывшего коллегу, после чего спрятал труп в лесу.