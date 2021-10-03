При попытке угона задержан предполагаемый убийца трех девушек в Гае

Молодой человек был задержан правоохранителями в момент попытки угона автомобиля в Орске. Задержанного подозревают в массовой расправе над тремя студентками в Гае.

Ранее судимый Александр Лазарев был задержан спецслужбами в Орске при попытке угона автомобиля, сообщает 56orb.ru. Чужой автомобиль понадобился мужчине для бегства от правоохранителей. Следователи подозревают задержанного в убийстве трех девушек в Гае 30 сентября 2021 года: двух он зарезал в квартире, которую жертвы снимали, третью убил на улице, догнав потерпевшую. Фото: УМВД по Оренбургской области Лазарев имеет криминальное прошлое. Он уже убивал человека в 2021-м году, за что получил 9,5 лет колонии. Также задержанный был судим за разбой. Напомним, тройное убийство трех девушек произошло в Гае в конце сентября. Потерпевшие были зарезаны, после чего убийца поджог квартиру. Тела 3-х зверски убитых и сожженных девушек обнаружены в Гае под Оренбургом

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