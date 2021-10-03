Тагильчанка напала на ребенка и угрожала убийством ее бабушке в школе искусств №1

В Нижнем Тагиле пенсионерка, забирая ребёнка с урока этики в школе искусств, напала на шестилетнюю девочку и обматерила ее бабушку. В итоге — пострадавший ребенок в слезах и плохо спит по ночам, а ее родители написали заявление в полицию. Историю редакции TagilCity.ru рассказала бабушка пострадавшего ребенка.

Инцидент произошёл в субботу, 2 октября, в Нижнетагильской школе искусств на Вогульской, 42. По словам Елены — бабушки пострадавшего ребенка — они вместе с внучкой сидели на диване в холле. Прямо над кушеткой располагается камера видеонаблюдения, а напротив — сидит охранник. Эта кушетка рассчитана примерно на троих человек. Я сидела в углу на краю, внучка моя сидела посередине. Стали выходить детки из группы раннего развития 4 — 5 лет, начала свой рассказ Елена. Одну из девочек женщина, лет 70 на вид, посадила рядом с внучкой тагильчанки. Там же пенсионерка сложила вещи своего ребенка. Курточка их стала сползать, и тогда эта женщина схватила мою внучку за руку в агрессивном состоянии и швырнула ее с кушетки со звериным криком, поделилась с Tagilcity.ru Елена. Агрессивная тагильчанка продолжила орать на чужого ребенка. После того, как Елена заступилась за свою внучку, нападавшая стала материть тагильчанку и угрожать убийством. Я была в шоке — я сидела в телефоне, но после этого крика даже я подскочила. У внучки шоковое состояние было — она замерла, вся сжалась, глаза у нее широко раскрытые, напуганные. Я испугалась за внучку, ее обняла, сделала женщине замечание. Она начала на меня орать, потом перешла на мат и стала угрожать мне убийством. Я уточнила, может, у нее обострение весеннее или шизофрения. В ответ она сказала, что убьет меня. И продолжила орать. Я ей ответила, что убейте, но за меня есть, кому постоять, вспоминает со слезами Елена. Женщина говорит, что ребенок плохо спит ночью, начались проблемы с пробуждениями на горшок. После происшествия девочка, которая очень любит рисовать яркими красками и цветами, начала творить в темных тонах. У ребенка стресс — она начала рисовать все рисунки в серых и черных цветах, все заштриховано так насыщено. Раньше всегда использовала яркие цвета — желтый, синий, зеленый. Этот рисунок я отнесу педагогу-психологу, рассказала Tagilcity.ru Елена. Женщина планирует отвести внучку к невропатологу — девочка отказывается идти в школу искусств и находится в сильном стрессе. Видеозапись с моментом происшествия в образовательном учреждении обещали предоставить на следующей неделе. На момент публикации оперативного комментария в МУ МВД России «Нижнетагильское» редакции TagilCity.ru не предоставили. Отец ребенка напал на врача в московской детской больнице

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