Тагильчанка напала на ребенка и угрожала убийством ее бабушке в школе искусств №1

Тагильчанка напала на ребенка и угрожала убийством ее бабушке в школе искусств №1
Тагильчанка напала на ребенка и угрожала убийством ее бабушке в школе искусств №1
Сегодня, 15:09ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле пенсионерка, забирая ребёнка с урока этики в школе искусств, напала на шестилетнюю девочку и обматерила ее бабушку. В итоге — пострадавший ребенок в слезах и плохо спит по ночам, а ее родители написали заявление в полицию. Историю редакции TagilCity.ru рассказала бабушка пострадавшего ребенка.

Инцидент произошёл в субботу, 2 октября, в Нижнетагильской школе искусств на Вогульской, 42. По словам Елены — бабушки пострадавшего ребенка — они вместе с внучкой сидели на диване в холле. Прямо над кушеткой располагается камера видеонаблюдения, а напротив — сидит охранник.

Эта кушетка рассчитана примерно на троих человек. Я сидела в углу на краю, внучка моя сидела посередине. Стали выходить детки из группы раннего развития 4 — 5 лет, начала свой рассказ Елена.

Одну из девочек женщина, лет 70 на вид, посадила рядом с внучкой тагильчанки. Там же пенсионерка сложила вещи своего ребенка.

Курточка их стала сползать, и тогда эта женщина схватила мою внучку за руку в агрессивном состоянии и швырнула ее с кушетки со звериным криком, поделилась с Tagilcity.ru Елена.

Агрессивная тагильчанка продолжила орать на чужого ребенка. После того, как Елена заступилась за свою внучку, нападавшая стала материть тагильчанку и угрожать убийством.

Я была в шоке — я сидела в телефоне, но после этого крика даже я подскочила. У внучки шоковое состояние было — она замерла, вся сжалась, глаза у нее широко раскрытые, напуганные. Я испугалась за внучку, ее обняла, сделала женщине замечание. Она начала на меня орать, потом перешла на мат и стала угрожать мне убийством. Я уточнила, может, у нее обострение весеннее или шизофрения. В ответ она сказала, что убьет меня. И продолжила орать. Я ей ответила, что убейте, но за меня есть, кому постоять, вспоминает со слезами Елена.

Женщина говорит, что ребенок плохо спит ночью, начались проблемы с пробуждениями на горшок. После происшествия девочка, которая очень любит рисовать яркими красками и цветами, начала творить в темных тонах.

У ребенка стресс — она начала рисовать все рисунки в серых и черных цветах, все заштриховано так насыщено. Раньше всегда использовала яркие цвета — желтый, синий, зеленый. Этот рисунок я отнесу педагогу-психологу, рассказала Tagilcity.ru Елена.

Женщина планирует отвести внучку к невропатологу — девочка отказывается идти в школу искусств и находится в сильном стрессе.

Видеозапись с моментом происшествия в образовательном учреждении обещали предоставить на следующей неделе.

На момент публикации оперативного комментария в МУ МВД России «Нижнетагильское» редакции TagilCity.ru не предоставили.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
МВДугроза жизниугрозаугроза убийствомшкола искусств
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы