Ребенок пострадал при столкновении легкового авто с большегрузом на Серовском тракте

После столкновения с большегрузом легковой авто загорелся, но огонь смогли затушить очевидцы до приезда МЧС. В ДТП пострадали все находящиеся в салоне легкового авто, в том числе ребенок. Водителя госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами и порезами, пассажирку в тяжелом состоянии также госпитализировали медики.