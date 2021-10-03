Ребенок пострадал при столкновении легкового авто с большегрузом на Серовском тракте

Ребенок пострадал при столкновении легкового авто с большегрузом на Серовском тракте
Ребенок пострадал при столкновении легкового авто с большегрузом на Серовском тракте
Сегодня, 19:52ПроисшествияФото: 1МI
ДТП случилось 3 октября 2021 года на Серовском тракте. Трое пострадавших госпитализированы, на месте работали 4 бригады скорой помощи.

Около 17:00 часов 3 октября на трассе Екатеринбург-Серов произошла авария с участием легковушки и грузовика, сообщает E1.

После столкновения с большегрузом легковой авто загорелся, но огонь смогли затушить очевидцы до приезда МЧС. В ДТП пострадали все находящиеся в салоне легкового авто, в том числе ребенок. Водителя госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами и порезами, пассажирку в тяжелом состоянии также госпитализировали медики.

Ребенок находился без сознания, врачи на месте проводили реанимационные мероприятия. Другой информации о состоянии пострадавших пока не поступало.

Все обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, массовое ДТП с участием трех автомобилей случилось на Курганской трассе 2 октября 2021 года. Водитель иномарки заснул за рулем и совершил столкновение с двумя встречными авто, виновник аварии госпитализирован.

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