Ребенок пострадал при столкновении легкового авто с большегрузом на Серовском тракте

Около 17:00 часов 3 октября на трассе Екатеринбург-Серов произошла авария с участием легковушки и грузовика, сообщает E1.
После столкновения с большегрузом легковой авто загорелся, но огонь смогли затушить очевидцы до приезда МЧС. В ДТП пострадали все находящиеся в салоне легкового авто, в том числе ребенок. Водителя госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами и порезами, пассажирку в тяжелом состоянии также госпитализировали медики.
Ребенок находился без сознания, врачи на месте проводили реанимационные мероприятия. Другой информации о состоянии пострадавших пока не поступало.
Все обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Напомним, массовое ДТП с участием трех автомобилей случилось на Курганской трассе 2 октября 2021 года. Водитель иномарки заснул за рулем и совершил столкновение с двумя встречными авто, виновник аварии госпитализирован.