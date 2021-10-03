В ГИБДД рассказали обстоятельства и причины ДТП с пострадавшим на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Водитель легковушки уснул за рулем и врезался в большегруз и другой авто на встречной полосе.

Очевидца происшествия рассказывали, что в результате столкновения трех автомобилей пострадал водитель одного из них. Изданию KU.66 в ОГИБДД рассказали, что причиной аварии мог стать сон водителя иномарки. Водитель автомашины Hyundai, двигаясь в сторону Кургана, по предварительной информации, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где по касательной допустил столкновение с грузовым автомобилем и легковым ВАЗ, рассказали изданию в ГИБДД. После столкновения прицеп иномарки опрокинулся. Водителя корейского авто медики осмотрели на месте — у него диагностировали сотрясения головного мозга и ушиб колена. От госпитализации пострадавший отказался. Напомним, авария на трассе Екатеринбург — Курган произошла 2 октября. На трассе Екатеринбург — Курган в результате ДТП пострадал человек

Материалы по теме: Пассажирскому автобусу разорвало бок в ДТП с груженым «КамАЗом» в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter