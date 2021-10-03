Уснувший водитель спровоцировал аварию на трассе Екатеринбург — Курган

Уснувший водитель спровоцировал аварию на трассе Екатеринбург — Курган
Уснувший водитель спровоцировал аварию на трассе Екатеринбург — Курган
Сегодня, 10:53ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В ГИБДД рассказали обстоятельства и причины ДТП с пострадавшим на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Водитель легковушки уснул за рулем и врезался в большегруз и другой авто на встречной полосе.

Очевидца происшествия рассказывали, что в результате столкновения трех автомобилей пострадал водитель одного из них. Изданию KU.66 в ОГИБДД рассказали, что причиной аварии мог стать сон водителя иномарки.

Водитель автомашины Hyundai, двигаясь в сторону Кургана, по предварительной информации, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где по касательной допустил столкновение с грузовым автомобилем и легковым ВАЗ, рассказали изданию в ГИБДД.

После столкновения прицеп иномарки опрокинулся. Водителя корейского авто медики осмотрели на месте — у него диагностировали сотрясения головного мозга и ушиб колена. От госпитализации пострадавший отказался.

Напомним, авария на трассе Екатеринбург — Курган произошла 2 октября.

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Екатеринбург
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