Водитель автобуса в Нижнем Тагиле напал на пассажира из-за его «неправильной посадки»

Водитель автобуса в Нижнем Тагиле напал на пассажира из-за его «неправильной посадки»
Водитель автобуса в Нижнем Тагиле напал на пассажира из-за его «неправильной посадки»
Сегодня, 19:02ПроисшествияФото: 1МI
Пассажир автобуса маршрута № 55 подвергся нападению со стороны водителя в Нижнем Тагиле. Тому не понравилась посадка пассажира, который сидел нога на ногу. Пострадавший получил порцию оскорблений и пару ударов от водителя.

Инцидент произошел 3 октября 2021 года в салоне автобуса 55-го маршрута в Нижнем Тагиле, сообщают в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Молодой человек сидел, закинув ногу на ногу, так как из-за недавней травмы голеностопа, ему так было максимально удобно.

Всю дорогу я не причинил никому никаких неудобств, не кричал, музыку не включал, а когда люди оплачивали проезд, я специально еще больше подгибал ногу, чтобы точно никому не помешать,рассказал пострадавший пассажир.

В какой-то момент водитель потребовал от пассажира убрать ногу, между ними завязалась словесная перепалка. Остановив автобус, мужчина толкнул пассажира и ударил его рукой. При этом из уст «драчуна» лилась отборная брань.

Как добавил потерпевший, он написал заявление в полицию, предоставив в качестве доказательства видеозапись камеры мобильного телефона.

Если от пострадавшего было обращение в полицию с заявлением, то будет проведена проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, сообщили TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, 2 октября 2021 года девушка-водитель подверглась оскорблениям и нападению со стороны водителя в Екатеринбурге. Мужчина сам создал аварийную ситуацию, едва не закончившуюся ДТП, но обвинил во всем девушку.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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