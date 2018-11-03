Мужчина погиб на железнодорожных путях в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском 2 ноября на железнодорожных путях скончался мужчина. Официальная версия произошедшего пока неизвестна.

Как сообщается в группе «Инцидент Каменск-Уральский», перед смертью мужчина заходил в местный магазин, где рассказывал о том, что составил завещание.