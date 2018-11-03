Мужчина погиб на железнодорожных путях в Каменске-Уральском
Сегодня, 13:00ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Каменске-Уральском на железнодорожных путях погиб мужчина.
В Каменске-Уральском 2 ноября на железнодорожных путях скончался мужчина. Официальная версия произошедшего пока неизвестна.
Как сообщается в группе «Инцидент Каменск-Уральский», перед смертью мужчина заходил в местный магазин, где рассказывал о том, что составил завещание.
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