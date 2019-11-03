В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии
Сегодня, 11:04ПроисшествияФото: МВД России по Республике Ингушетия
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В Москве 2 ноября застрелили руководителя центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии майора полиции Ибрагима Эльджаркиева и его брата, пишет РИА Новости.
По факту убийства следственный комитет возбудил уголовное дело. Сообщается, что убийца выстелил в погибших не менее четырех раз.
По камерам видеонаблюдения видно, что киллер бросил машину неподалеку от места преступления.
В январе 2019 года автомобиль Эльджаркиева расстреляли неизвестные. Сам начальник центра «Э» тогда не пострадал. Ранения получили трое ехавших с ним машине — один гражданский и два полицейских. Один из них скончался на следующий день.
Погибший Ибрагим Эльджаркиев возглавил ЦПЭ в 2016 году. Он был представлен к медали «За отличие в охране общественного порядка», а также ему было досрочно присвоению звание «подполковник полиции». У погибшего остались трое детей.
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