В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии

По факту убийства следственный комитет возбудил уголовное дело. Сообщается, что убийца выстелил в погибших не менее четырех раз.

По камерам видеонаблюдения видно, что киллер бросил машину неподалеку от места преступления.

В январе 2019 года автомобиль Эльджаркиева расстреляли неизвестные. Сам начальник центра «Э» тогда не пострадал. Ранения получили трое ехавших с ним машине — один гражданский и два полицейских. Один из них скончался на следующий день.