В Нижнем Тагиле 14-летний подросток пострадал в ДТП
Сегодня, 10:08ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
2 ноября на улице Пархоменко произошло ДТП, в результате которого был травмирован несовершеннолетний, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 13.20 водитель автомобиля BMW, следуя со стороны ул. Циолковского в сторону ул. Карла Маркса у дома № 24 по ул. Пархоменко допустил наезд на подростка. Пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 14-летний мальчик с переломом левого бедра был госпитализирован в ЦГБ № 2.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что правила безопасного поведения на дорогах следует соблюдать как пешеходам, так и водителям.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей