В Нижнем Тагиле 14-летний подросток пострадал в ДТП

В 13.20 водитель автомобиля BMW, следуя со стороны ул. Циолковского в сторону ул. Карла Маркса у дома № 24 по ул. Пархоменко допустил наезд на подростка. Пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 14-летний мальчик с переломом левого бедра был госпитализирован в ЦГБ № 2.