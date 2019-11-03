В Нижнем Тагиле в частном доме сгорела баня
Сегодня, 18:49ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле днем 3 ноября произошел пожар в частном доме недалеко от ЦУМа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре поступило в 12:22. Возгорание произошло в доме на улице Новострой. На площади 20 квадратных метров сгорела частная баня, и повреждены надворные постройки. В тушении пожара были задействованы две спецмашины и шесть человек личного состава.
Пожар на ул. НовостройВидео
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Видео: «Инцидент Нижний Тагил»
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