В Нижнем Тагиле в частном доме сгорела баня

Сообщение о пожаре поступило в 12:22. Возгорание произошло в доме на улице Новострой. На площади 20 квадратных метров сгорела частная баня, и повреждены надворные постройки. В тушении пожара были задействованы две спецмашины и шесть человек личного состава.