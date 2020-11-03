Бывшая жена брата бизнесмена из «списка Титова» стала жертвой уральских мошенников

Бывшая жена брата бизнесмена из «списка Титова» стала жертвой уральских мошенников

Сегодня, 20:34ПроисшествияPhoto: личная страница Натальи Капчук в Instagram
Экс-жена брата бизнесмена из «списка Титова» и бывшая мисс Свердловская область была обманута мошенниками из Екатеринбурга, сообщает ЕАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

36-летняя Наталья Капчук, проживающая в Лондоне, обратилась с заявлением в полицию Екатеринбурга. По словам женщина, в Instagram она договорилась о покупке в Китае партии женских курток с доставкой в уральскую столицу.

Она перечислила продавцу 3572 доллара. После этого продавец сообщил, что куртки отправлены в Екатеринбург. С тех пор женщина не видела ни денег, ни курток,сообщил источник.

Наталья является экс-женой Константина Капчука, брата бывшего полпреда губернатора Свердловской области в Москве и бывшего депутата Законодательного собрания Свердловской области Сергея Капчука.

Напомним, в 2018 году Сергей Капчук вернулся в Россию по «списку Титова», а в мае 2019 ему был вынесен приговор по делу о мошенничестве. Мужчине было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. С учетом амнистии, приуроченной к 55 годовщине победы в Великой Отечественной Войне, от исполнения наказания бизнесмен был освобожден. В том же году он попытался принять участие в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу, но ему отказали в регистрации, потому что с момента погашения судимости не прошло десяти лет.

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Екатеринбург
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