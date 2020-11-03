Бывшая жена брата бизнесмена из «списка Титова» стала жертвой уральских мошенников

Напомним, в 2018 году Сергей Капчук вернулся в Россию по «списку Титова», а в мае 2019 ему был вынесен приговор по делу о мошенничестве. Мужчине было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. С учетом амнистии, приуроченной к 55 годовщине победы в Великой Отечественной Войне, от исполнения наказания бизнесмен был освобожден. В том же году он попытался принять участие в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу, но ему отказали в регистрации, потому что с момента погашения судимости не прошло десяти лет.