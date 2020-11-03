Пострадали трое детей: два автомобиля вылетели с уральских трасс

Пострадали трое детей: два автомобиля вылетели с уральских трасс

Сегодня, 12:54ПроисшествияPhoto: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области за прошедшие сутки произошло два ДТП с вылетом автомобилей с трассы, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате пострадало шесть человек, трое из них дети.

Первое ДТП произошло на 288 километре трассы Екатеринбург-Тюмень. Водитель «Вольво» нарушил правила обгона и создал помеху автомобилю «Шевроле Эпика». Из-за этого водитель «Шевроле» не справился с управлением, машина вылетела с трассы и перевернулась. В результате аварии 14-летний мальчик получил перелом плеча, а семилетняя девочка и ее мать — закрытые черепно-мозговые травмы головы. Они доставлены в больницу Тюмени.

Второе ДТП произошло на дороге Богданович-Покровское. Водитель «Шевроле Лачетти» не справился с управлением, он допустил съезд с трассы, из-за чего автомобиль опрокинулся. Водитель и пассажиры получили различные травмы, мать и сын госпитализированы в больницу в травматологическое отделение.

Photo:УГИБДД по Свердловской области

Напомним, тагильчанина суд обязал выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей матери девочки, которая пострадала в ДТП.

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