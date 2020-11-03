Пострадали трое детей: два автомобиля вылетели с уральских трасс

Первое ДТП произошло на 288 километре трассы Екатеринбург-Тюмень. Водитель «Вольво» нарушил правила обгона и создал помеху автомобилю «Шевроле Эпика». Из-за этого водитель «Шевроле» не справился с управлением, машина вылетела с трассы и перевернулась. В результате аварии 14-летний мальчик получил перелом плеча, а семилетняя девочка и ее мать — закрытые черепно-мозговые травмы головы. Они доставлены в больницу Тюмени.