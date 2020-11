Пострадали трое детей: два автомобиля вылетели с уральских трасс

В Свердловской области за прошедшие сутки произошло два ДТП с вылетом автомобилей с трассы, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате пострадало шесть человек, трое из них дети. Первое ДТП произошло на 288 километре трассы Екатеринбург-Тюмень. Водитель «Вольво» нарушил правила обгона и создал помеху автомобилю «Шевроле Эпика». Из-за этого водитель «Шевроле» не справился с управлением, машина вылетела с трассы и перевернулась. В результате аварии 14-летний мальчик получил перелом плеча, а семилетняя девочка и ее мать — закрытые черепно-мозговые травмы головы. Они доставлены в больницу Тюмени. Второе ДТП произошло на дороге Богданович-Покровское. Водитель «Шевроле Лачетти» не справился с управлением, он допустил съезд с трассы, из-за чего автомобиль опрокинулся. Водитель и пассажиры получили различные травмы, мать и сын госпитализированы в больницу в травматологическое отделение. Photo: УГИБДД по Свердловской области Напомним, тагильчанина суд обязал выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей матери девочки, которая пострадала в ДТП. Тагильчанина обязали выплатить 100 тысяч рублей за сбитую на «зебре» девочку

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter