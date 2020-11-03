В Нижнем Тагиле в результате ДТП пожилая женщина получила перелом шейки бедра

По предварительной версии, водитель машины, 67-летний мужчина, совершая движение на улице Садовая в сторону улицы Заводская, совершил наезд на пешехода, женщину 77 лет. В результате, пенсионерка была госпитализирована в ЦГБ № 4 с переломом шейки бедра.