В Нижнем Тагиле в результате ДТП пожилая женщина получила перелом шейки бедра

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД разбираются в подробностях ДТП, в котором пострадала 77-летняя женщина, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Инцидент произошел 3 ноября, во второй половине дня, на улице Садовая. Водитель автомобиля ЛАДА «Иксрей» наехал на женщину, когда та пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительной версии, водитель машины, 67-летний мужчина, совершая движение на улице Садовая в сторону улицы Заводская, совершил наезд на пешехода, женщину 77 лет. В результате, пенсионерка была госпитализирована в ЦГБ № 4 с переломом шейки бедра. Напомним, вчера в Нижнем Тагиле водитель автомобиля «Хендэ Солярис» сбил мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. ​В результате ДТП, пешеход-мужчина 2001 года рождения отпущен домой с диагнозом: ушиб мягких тканей лица. Photo: Пропаганда Отдел ГИБДД

