В Нижнем Тагиле в результате ДТП пожилая женщина получила перелом шейки бедра

В Нижнем Тагиле в результате ДТП пожилая женщина получила перелом шейки бедра

Сегодня, 21:41ПроисшествияPhoto: Пропаганда Отдел ГИБДД
В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД разбираются в подробностях ДТП, в котором пострадала 77-летняя женщина, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Инцидент произошел 3 ноября, во второй половине дня, на улице Садовая. Водитель автомобиля ЛАДА «Иксрей» наехал на женщину, когда та пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительной версии, водитель машины, 67-летний мужчина, совершая движение на улице Садовая в сторону улицы Заводская, совершил наезд на пешехода, женщину 77 лет. В результате, пенсионерка была госпитализирована в ЦГБ № 4 с переломом шейки бедра.

Напомним, вчера в Нижнем Тагиле водитель автомобиля «Хендэ Солярис» сбил мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. ​В результате ДТП, пешеход-мужчина 2001 года рождения отпущен домой с диагнозом: ушиб мягких тканей лица.

Photo:Пропаганда Отдел ГИБДД

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
дтпГИБДДпенсионерНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы