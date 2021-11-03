Двух уральцев осудят за избиение костылями собутыльника в Нижнем Тагиле

Мужчину несколько часов избивали собутыльники его же костылями, предварительно пристегнув к батарее наручниками. Пострадавший смог сбежать и сообщить правоохранителям, теперь тагильчанам грозит 10 лет.

Уголовное дело по обвинению двух тагильчан в избиении жителя Екатеринбурга завершено и передано в суд, сообщает E1 со ссылкой на знакомых жертвы. 38-летний житель Екатеринбурга распивал спиртное с двумя ранее судимыми мужчинками в Нижнем Тагиле. В процессе употребления алкоголя между ними произошел конфликт, екатеринбуржца пристегнули наручниками к батарее отопления и всю ночь избивали костылями. Когда преступники уснули, потерпевший смог отстегнуться и сбежать, мужчина обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска и сотрудники ППС задержали предполагаемых преступников. У задержанных также изъят газовый пистолет и несколько патронов. Пострадавшему сделаны несколько операций, в том числе была удалена черепная кость и проведена трепанация черепа. Сейчас пострадавший находится в больнице. Напомним, в конце октября 2021 года на Химмаше в Екатеринбурге были задержаны трое подростков, подозреваемые в жестоком избиении майора полиции. Преступники брызнули в лицо мужчине из газового баллончика, после чего избили. Избившие майора на Химмаше трое подростков задержаны в Екатеринбурге

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