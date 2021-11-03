Находившаяся в федеральном розыске за пьяное ДТП с погибшими свердловчанка задержана

Находившаяся в федеральном розыске за пьяное ДТП с погибшими свердловчанка задержана
Находившаяся в федеральном розыске за пьяное ДТП с погибшими свердловчанка задержана
Сегодня, 14:01ПроисшествияФото: 1MI
Устроившая смертельное ДТП на ЕКАД свердловчанка Кристина Тахтеева была задержана. Она скрывалась от исполнения наказания почти год, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.

Девушка была задержана 19 октября и на данный момент помещена в СИЗО, пишет Е1 со ссылкой на сестру погибшего в аварии молодого человека.

В Свердловском областном суде подтвердили, что снова будут рассматривать дело Кристины Тахтеевой. Там отметили, что во время рассмотрения апелляции адвокат девушки некоторое время предоставлял справки о болезни подсудимой. Но затем установить ее местонахождение не удалось. После того, как Тахтеева была объявлена в розыск, рассмотрение уголовного дела было приостановлено. Теперь апелляцию снова рассмотрят.

Напомним, Кристина Тахтеева устроила смертельное ДТП за рулем каршерингового автомобиля. Она на полном ходу врезалась в бетонные блоки. Во время аварии пострадал друг девушки. Он впоследствии скончался.

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Екатеринбург
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