Находившаяся в федеральном розыске за пьяное ДТП с погибшими свердловчанка задержана

Устроившая смертельное ДТП на ЕКАД свердловчанка Кристина Тахтеева была задержана. Она скрывалась от исполнения наказания почти год, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.

Девушка была задержана 19 октября и на данный момент помещена в СИЗО, пишет Е1 со ссылкой на сестру погибшего в аварии молодого человека. В Свердловском областном суде подтвердили, что снова будут рассматривать дело Кристины Тахтеевой. Там отметили, что во время рассмотрения апелляции адвокат девушки некоторое время предоставлял справки о болезни подсудимой. Но затем установить ее местонахождение не удалось. После того, как Тахтеева была объявлена в розыск, рассмотрение уголовного дела было приостановлено. Теперь апелляцию снова рассмотрят. Напомним, Кристина Тахтеева устроила смертельное ДТП за рулем каршерингового автомобиля. Она на полном ходу врезалась в бетонные блоки. Во время аварии пострадал друг девушки. Он впоследствии скончался.

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