Несчастный случай: СК отказал в возбуждении дела после гибели подростка на Чусовой

Несчастный случай: СК отказал в возбуждении дела после гибели подростка на Чусовой
Несчастный случай: СК отказал в возбуждении дела после гибели подростка на Чусовой
Сегодня, 17:15ПроисшествияУльяна СавинаФото: 1MI
Следственный комитет Свердловской области отказал в возбуждении уголовного дела по факту гибели 16-летнего тагильчанина в районе камня Омутной на реке Чусовой. Собеседники TagilCity.ru утверждали, что погибший работал инструктором в компании «Штурм», а его коллеги видели, как он тонет.

14 июня тело 16-летнего подростка достали из реки Чусовой. Со слов отдыхающих, юноша и еще два человека приехали на вершину горы и спустились к подножью. У реки их должны были ждать коллеги на катамаранах, однако на месте никого не оказалось. Тогда молодой человек решил переплыть реку, но все закончилось трагедией.

В ходе доследственной проверки было установлено, что имел место несчастный случай, в связи с этим принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия события преступления, сообщили редакции TagilCity.ru в Следственном комитете Свердловской области.

Напомним, 12 и 14 июня на территории камня Омутной работали организации «Штурм» и «Мир приключений». Погибший работал гидом в компании «Штурм», об этом говорили отдыхающие и директор компании «Мир приключений» Николай Евлашин. Однако директор «Штурма» Андрей Швачко отрицал, что утонувший подросток был причастен к его организации.

Также сотрудники «Мира приключений» сообщали, что вместе с подростком были два человека, которые в ночь гибели прибежали в лагерь и искали смотрящего. Они не пытались спасти юношу, а лишь смотрели за происходящим с берега. Более того, они сообщили Николаю Евлашину о случившемся только в 3:30 утра, тогда мужчина попытался найти тело. Молодой человек, по словам одного из туристов, не доплыл до берега около 10 метров.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
следственный комитетгибельЧусоваяподросток
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы