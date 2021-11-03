От COVID-19 умерла учительница школы № 87 в Нижнем Тагиле

За всё время своей педагогической деятельности Татьяна Ивановна воспитала не одно поколение учеников, отдавая все свои знания, душу и сердце детям. Все, кто учился у Татьяна Ивановны, кто знал её, помяните добрым словом, написали коллеги Татьяны Фрик.