От COVID-19 умерла учительница школы № 87 в Нижнем Тагиле

68-летняя Татьяна Фрик проработала в школе 45 лет. Причиной смерти стал COVID-19, сообщил редакции TagilCity.ru замдиректора МАОУ СОШ № 87 Людмила Копылова.
За всё время своей педагогической деятельности Татьяна Ивановна воспитала не одно поколение учеников, отдавая все свои знания, душу и сердце детям. Все, кто учился у Татьяна Ивановны, кто знал её, помяните добрым словом, написали коллеги Татьяны Фрик.
Прощание с учителем русского языка и литературы школы №87 Татьяной Фрик состоится 4 ноября в 11.00 в ритуальном зале «Некрополь», которое находится на кладбище «Пихтовые горы».