Пассажирка вылетевшей под грузовик в Екатеринбурге иномарки погибла на месте ДТП

Пассажирка вылетевшей под грузовик в Екатеринбурге иномарки погибла на месте ДТП
Пассажирка вылетевшей под грузовик в Екатеринбурге иномарки погибла на месте ДТП
Сегодня, 10:40ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В результате столкновения двух автомобилей погибла 36-летняя жительница Екатеринбурга. Женщина ехала на пассажирском сидении Opel — автомобиль занесло и выбросило под фуру.

За рулем иномарки был муж погибшей. Авария произошла утром 3 ноября на улице Монтажников, 10 в Екатеринбурге. На месте аварии работали сотрудники МЧС — спасатели доставали из Opel пострадавших, сообщает Е1.

40-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал полосу встречного движения, где его автомобиль залетел под грузовик.

В результате ДТП погибла пассажирка Opel, водитель иномарки не пострадал.

Напомним, в ГИБДД Свердловской области предупредили водителей о гололеде и ухудшении дорожных условий.

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Екатеринбург
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