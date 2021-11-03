Сообщения о массовом уничтожении вакцины «Спутник Лайт» в Кургане проверит полиция

После сообщений о том, что медики в Кургане при подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса массово уничтожали вакцину, полиция начала проверку.

Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по Курганской области. Некоторые курганцы приобретали QR-коды. Они предварительно записывались на вакцинацию, но при этом сам препарат не получали. Утверждается, что неиспользованный «Спутник Лайт» уничтожался, пишет Ура.ру со ссылкой на инсайдеров. При этом в Кургане возбуждено уголовное дело о внесении недостоверных данных о вакцинации от коронавируса. По подозрению в совершении преступления была задержана одна из сотрудниц медучреждения вместе с двумя подельниками. Напомним, в Свердловской области с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Кроме того, в регионе введен режим QR-кодов. Теперь в места массового скопления людей можно попасть только при их наличии, либо медотвода. Креков пригрозил введением локдауна из-за нарушений ТЦ правил по проверке QR-кодов

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