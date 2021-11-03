Свердловский зампрокурора Анатолий Зуев скончался от коронавируса у себя дома

Свердловчанину было 45 лет. Коллеги вспоминают, что Зуев был одним из самых честных и порядочных работников ведомства — в разное время свердловчанин трудился в Чкаловской районной прокуратуре и в полпредстве. На пенсию Анатолий Зуев вышел недавно, будучи заместителем прокурора Ленинского района Екатеринбурга.
Он был тактичным и жил по совести, поэтому и не сделал большую карьеру, сообщил собеседник Е1.
По словам источника издания, семья Зуева болела коронавирусом — его жену положили в больницу. Сам зампрокурора лечился дома.
Напомним, от коронавируса скончался 63-летний высокопоставленный священник Свердловской области.