Свердловский зампрокурора Анатолий Зуев скончался от коронавируса у себя дома

Свердловский зампрокурора Анатолий Зуев скончался от коронавируса у себя дома
Свердловский зампрокурора Анатолий Зуев скончался от коронавируса у себя дома
Сегодня, 11:10ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Бывший зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга Анатолий Зуев стал жертвой COVID-19 — мужчина лечился дома, но побороть недуг так и не смог.

Свердловчанину было 45 лет. Коллеги вспоминают, что Зуев был одним из самых честных и порядочных работников ведомства — в разное время свердловчанин трудился в Чкаловской районной прокуратуре и в полпредстве. На пенсию Анатолий Зуев вышел недавно, будучи заместителем прокурора Ленинского района Екатеринбурга.

Он был тактичным и жил по совести, поэтому и не сделал большую карьеру, сообщил собеседник Е1.

По словам источника издания, семья Зуева болела коронавирусом — его жену положили в больницу. Сам зампрокурора лечился дома.

Напомним, от коронавируса скончался 63-летний высокопоставленный священник Свердловской области.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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