Свердловский зампрокурора Анатолий Зуев скончался от коронавируса у себя дома

Свердловчанину было 45 лет. Коллеги вспоминают, что Зуев был одним из самых честных и порядочных работников ведомства — в разное время свердловчанин трудился в Чкаловской районной прокуратуре и в полпредстве. На пенсию Анатолий Зуев вышел недавно, будучи заместителем прокурора Ленинского района Екатеринбурга.