Сводка происшествий за 3 ноября в Свердловской области

Эхо 90-х или штат Техас, но факт на лицо — у свердловчан есть запасы (ежедневные сводки это подтверждают) огнестрельного оружия. К примеру, в Асбесте сегодня неизвестный обстрелял местную больницу и машину врача-реаниматолога. Оказывается, в прошлую пятницу здесь было совершено еще одно нападение — мужчина с ножом проник в здание и угрожал зарезать медсестру. Свердловчанина с холодным оружием задержали и допросили. Источники в силовых ведомствах расходятся во мнениях — один и тот же это нападавший или нет.