Александра Мишарина вывели из медикаментозного сна, однако следователи пока не могут его допросить (фото с места аварии)

Сегодня состояние губернатора Свердловской области оценивается как «стабильное, динамика положительная». Об этом сообщил Илья Ананьев, Замглавы администрации региона агентству Интерфакс. Также уже решено, что в скором времени Мишарина переведут в Москву для дальнейшего лечения, которое займет по меньшей мере три месяца. Сейчас в больнице в крайне тяжелом состоянии находится и водитель Мерседеса Мишарина.

Напомним, что в результате ДТП, которое произошло 1 декабря на трассе Екатеринбург-Серов, приняли участие три автомобиля. Водитель и пассажир автомобиля Skoda Octavia не пострадали, а водитель Волги-Сайбер Юрий Дружинин погиб на месте. Сейчас в сети идут активные обсуждения, кто же виновен в аварии. Кто-то уверен в вине водителя Мерседеса губернатора, кто-то опасается, что чью-то вину сложат на погибшего водителя. Не совсем понятна и ситуация с полосой, в которой ехал Мерседес. В первые часы после аварии в СМИ появились сообщения, что этот автомобиль двигался по встречной полосе, однако сейчас есть официальная информация о том, что автомобиль губернатора находился в своей полосе.

Не ясны еще и причины аварии. В работе версии о вине погодных условий, неисправности автомобилей участников ДТП. Недавно к этим версиям присоединилась и еще одна, которую до этого никто не брал во внимание. Сейчас Следственный Комитет по Свердловской области прорабатывает версию вины в аварии автомобиля сопровождения - Ауди с сотрудниками ГИБДД. Ранее автомобиль не досматривали, потому что сразу после ДТП его поставили на служебную стоянку. Однако сейчас этот автомобиль также находится на экспертизе - на нем уже обнаружены повреждения.

Также на экспертизе находится кровь погибшего и водителя губернатора, берутся показания у участников ДТП, находившихся в автомобиле Skoda. Водитель губернатора и сам Александр Мишарин еще не общались со следователями - на это еще не дали разрешение врачи. Впереди у следствия долгое расследование, в рамках которого будет проверено техническое состояние всех автомобилей, а также допрошены все участники и свидетели аварии.

Фото с сайта LifeNew.