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Александра Мишарина вывели из медикаментозного сна, однако следователи пока не могут его допросить (фото с места аварии)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Александра Мишарина вывели из медикаментозного сна, однако следователи пока не могут его допросить (фото с места аварии)

3 декабря 2011, 19:41Происшествия
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