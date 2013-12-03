Пока тагильчане спали: сегодня ночью сотрудники ДПС осуществили план «Перехват»

Затем около 5 часов ночи на 155 километре трассы Екатеринбург-Серов, на весовом контроле в районе поселка Евстюниха, инспекторы ДПС засекли данную машину, двигавшуюся со стороны местной заправки в сторону поселка Горноуральский с включенной аварийной сигнализацией.

Инспектор ДПС старший сержант полиции Гордеев К.Н. при помощи жезла попытался остановить автомобиль, но водитель не подчинился требованию сотрудника полиции, а наоборот, увеличил скорость. Инспекторы ДПС начали преследование автомобиля. Примерно через 300 метров автомобиль «Москвич» остановился на обочине, и из него выбежали два человека: с места водителя и с пассажирского места впереди. Инспекторы ДПС стали преследовать убегавших по лесу. На помощь прибыли еще два патрульных экипажа, вызванные по рации.

Патрульный экипаж в составе старшего сержанта полиции Накорякова Е.Н. и старшины полиции Мальцева Е.Е. недалеко от весового контроля обнаружили вышедшего на дорогу молодого человека, по приметам схожего с разыскиваемым. Мужчина не реагировал на требование остановиться, оказывал сопротивление. При задержанном был обнаружен паспорт на имя гражданина 1992 года рождения. Мужчина был доставлен в ОП №16, где пояснил, что машина им с другом нужна была для того, чтобы поехать в другой город к родственникам.

Установлено, что ранее он был судим за совершение кражи и отбывал наказание в местах лишения свободы до мая 2013 года. Второй гражданин был задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время в ОП №16 проводится проверка.