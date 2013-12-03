Вчера в Нижнем Тагиле на Вагонке столкнулись две иномарки (ФОТО)
3 декабря 2013, 13:45Происшествия
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За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле произошло 247 нарушений среди водителей и 144 среди пешеходов. Так, одно такое несоблюдение правил дорожного движения привело к серьезному дорожно-транспортному происшествию.
Женщина за рулем иномарки Honda Fit, следуя по второстепенной дороге проспекта Дзержинского со стороны улицы Тельмана, на нерегулируемом перекрестке с улицей Свердлова столкнулась с автомобилем Hyundai Santa Fe.
За рулем второй иномарки был водитель 1966 года рождения. В результате аварии водитель Honda получила травмы – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом нижней трети правого предплечья, ссадину левого коленного сустава. Пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение Центральной городской больницы №1.
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Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД
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