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Вчера в Нижнем Тагиле на Вагонке столкнулись две иномарки (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вчера в Нижнем Тагиле на Вагонке столкнулись две иномарки (ФОТО)

3 декабря 2013, 13:45Происшествия
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