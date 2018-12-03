600 квадратных метров пилорамы сгорели ночью в Свердловской области

Минувшей ночью около 01.10 загорелась пилорама в Березовском лесхозе. Пожар охватил 600 кв. м. Предположительно, возгорание началось в производственном цехе, а потом огонь охватил всю пилораму. Помещения выгорели полностью. С огнем боролись 25 пожарных на 11 единицах техники. Локализовать огонь удалось за 40 минут, длительное время ушло на проливку конструкций.

Пожару был присвоен второй уровень сложности. Очевидцы сообщают, что пламя распространялось очень быстро.

Огнеборцев вызвала свердловчанка, проживающая недалеко от лесничества. Женщина рассказала, что огонь успел распространиться за секунды – пока она набирала 112.