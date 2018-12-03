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600 квадратных метров пилорамы сгорели ночью в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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600 квадратных метров пилорамы сгорели ночью в Свердловской области

Сегодня, 09:30ПроисшествияФото: Е1.ru
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