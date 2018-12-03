ДТП с двумя иномарками произошло на улице Алтайской в Нижнем Тагиле

У Nissan снесло переднюю часть. Машина находится поперек дороги, поэтому объезд другие автомобили совершают по встречной полосе.

Mitsubishi выкинуло за проезжую часть. Повреждена также передняя часть автомобиля.

Возле машин ходят люди, вроде, все живы и здоровы. Скорой и ГИБДД нет. Вся проезжая часть в осколках, рассказал Tagilcity.ru очевидец.

В данный момент на месте аварии работает эвакуатор. Перекрыта вся дорога. Поток в город весь стоит, поток на Вагонку объезжает по обочине, сообщил проезжающий мимо очевидец.