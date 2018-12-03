Два человека получили травмы в результате ДТП под Невьянском
Сегодня, 06:00ПроисшествияФото: ОГИБДД МО МВД России «Невьянский»
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1 декабря на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
На автодороге под Невьянском 1 декабря Toyota Auris на скорости улетела в кювет. Предположительно, водитель автомобиля не справился с управлением, и машина съехала в кювет, после чего опрокинулась.
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Как сообщает «Твой континент», пассажир и водитель иномарки получили травмы, им была оказана медицинская помощь в больнице Невьянска.
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