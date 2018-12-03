Труп пожилого мужчины найден на станции метро в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Уралмаше на станции метро «Космонавтов» утром был обнаружен труп мужчины. Тело лежало на ступеньках при спуске в метрополитен.

Очевидцы сообщили, что труп был накрыт пакетом. На месте находилась полиция. Также екатеринбуржцы рассказали, что погибший – пожилой мужчина. Горожане предполагают, что смерть могла наступить от падения на лестнице.