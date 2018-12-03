Труп пожилого мужчины найден на станции метро в Екатеринбурге
Сегодня, 11:05ПроисшествияФото: Инцидент Екатеринбург
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На станции метро в Екатеринбурге обнаружен труп пожилого мужчины.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге на Уралмаше на станции метро «Космонавтов» утром был обнаружен труп мужчины. Тело лежало на ступеньках при спуске в метрополитен.
Очевидцы сообщили, что труп был накрыт пакетом. На месте находилась полиция. Также екатеринбуржцы рассказали, что погибший – пожилой мужчина. Горожане предполагают, что смерть могла наступить от падения на лестнице.
Официальные комментарии от правоохранительных органов получить не удалось, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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