Забил ножкой кровати и бросил в прорубь: житель Талицы осужден на 9 лет за убийство

В Талице районный суд вынес приговор местному жителю, который совершил убийство собутыльника, а затем пытался скрыть следы преступления и спрятал труп. Следствие установило, что в январе 2018 года мужчина со своим братом распивали алкоголь в компании собутыльника. Под влиянием спиртного у мужчин возник конфликт в ходе которого подсудимый нанес приятелю своего брата множественные удары ножкой кровать, что повлекло за собой смерть потерпевшего.