Забил ножкой кровати и бросил в прорубь: житель Талицы осужден на 9 лет за убийство
Житель Талицы приговорен к 9 годам лишения свободы за убийство собутыльника ножкой кровати.
В Талице районный суд вынес приговор местному жителю, который совершил убийство собутыльника, а затем пытался скрыть следы преступления и спрятал труп. Следствие установило, что в январе 2018 года мужчина со своим братом распивали алкоголь в компании собутыльника. Под влиянием спиртного у мужчин возник конфликт в ходе которого подсудимый нанес приятелю своего брата множественные удары ножкой кровать, что повлекло за собой смерть потерпевшего.
Чтобы скрыть преступление мужчина скинул труп в прорубь в реке Пышма, сжег одежду убитого и залил машинным маслом следы преступления.
Труп убитого был обнаружен через 3 месяца. Подозреваемый был задержан, на суде вою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Мужчина осужден на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости