На Урале мужчина зарезал собутыльника, после этого его нашли мертвым

Как рассказали в СК, было установлено, что 3 декабря на одной из квартир в Белоярском между хозяином жилища и одним из гостей произошел конфликт. В результате ссоры злоумышленник причинил ножом телесные повреждения своему оппоненту, а также ранил ножом второго пострадавшего. После этого он скрылся с места преступления. Раненый был госпитализирован.

В тот день хозяин жилища по имени Вахит, 1966 г.р., со своей супругой, 1971 г.р., и двумя знакомыми распивали спиртное. Особого повода для фуршета у них не было, если не считать то, что Вахит, несмотря на то, что весной текущего года закодировался по тайской методике, решил вспомнить былые приключения и взяться за рюмку. Но чрезмерное употребление алкоголя ещё никого не доводило до добра, в том числе, и тех, кто пользовался тайскими технологиями, чтобы избавиться от пристрастия к алкоголю. Между собутыльниками вспыхнул конфликт, по предварительным данным, на почве ревности, и хозяин квартиры схватился за нож. Итог известен. Угрозы жизни раненому гражданину нет, он находится под присмотром врачей, рассказал глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.