В Артемовском из-за аварии в 11 домах несколько дней ограничена подача холодной воды

Прорыв на коммунальных сетях произошел 29 ноября. В связи с этим МУП «Прогресс», обслуживающее холодное водоснабжение, ограничило подачу воды. С момента аварии холодная вода подается с перерывами, которые превышают установленную продолжительность.

По информации жильцов, 29 ноября холодная вода подавалась с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 00.00. В период с 30 ноября по 2 декабря подача питьевой воды прекращалась ежедневно на два часа.

По состоянию на 3 декабря водоснабжение в домах не восстановлено, а прорыв не устранен. В периоды отключения подвоз холодной воды жителям не организован. Кроме того, из-за перебоев подачи холодной воды временно закрыт детский сад №6.

В связи с ненадлежащей организацией водоснабжения населения, Артемовская городская прокуратура внесла в адрес главы города представление об устранении нарушений федерального законодательства.