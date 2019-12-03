В Артемовском из-за аварии в 11 домах несколько дней ограничена подача холодной воды
Прокуратура Артемовского разбирается в обстоятельствах коммунальной аварии, из-за которой жители 11 многоквартирных домов уже пять дней получают холодную воду с перебоями, сообщает пресс-служба областного ведомства.
Прорыв на коммунальных сетях произошел 29 ноября. В связи с этим МУП «Прогресс», обслуживающее холодное водоснабжение, ограничило подачу воды. С момента аварии холодная вода подается с перерывами, которые превышают установленную продолжительность.
По информации жильцов, 29 ноября холодная вода подавалась с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 00.00. В период с 30 ноября по 2 декабря подача питьевой воды прекращалась ежедневно на два часа.
По состоянию на 3 декабря водоснабжение в домах не восстановлено, а прорыв не устранен. В периоды отключения подвоз холодной воды жителям не организован. Кроме того, из-за перебоев подачи холодной воды временно закрыт детский сад №6.
В связи с ненадлежащей организацией водоснабжения населения, Артемовская городская прокуратура внесла в адрес главы города представление об устранении нарушений федерального законодательства.
По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.