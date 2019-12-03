В Екатеринбурге ребенок получил травмы головы при падении в траншею

Инцидент произошел во дворе дома на улице Новгородцевой, 25/1, траншея находилась рядом с детской площадкой и, по словам очевидцев, не была огорожена.

Ребенок остался жив, но получил черепно-мозговую травму, ушибы и был госпитализирован в ДГБ №9. В пресс-службе МЧС рассказали, что на место выезжала одна единица техники и три человека личного состава.