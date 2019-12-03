В Екатеринбурге ребенок получил травмы головы при падении в траншею
Сегодня, 17:27ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге сотрудники МЧС провели операцию по спасению ребенка из траншеи, сообщает Е1.
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Инцидент произошел во дворе дома на улице Новгородцевой, 25/1, траншея находилась рядом с детской площадкой и, по словам очевидцев, не была огорожена.
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Ребенок остался жив, но получил черепно-мозговую травму, ушибы и был госпитализирован в ДГБ №9. В пресс-службе МЧС рассказали, что на место выезжала одна единица техники и три человека личного состава.
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Видео: е1.ru
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