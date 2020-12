В Екатеринбурге мошенники взломали приложение банка и списали у женщины 100 тысяч

В уральской столице мошенники неизвестным образом проникли в личный кабинет местной жительницы и украли 100 тысяч рублей.

В один момент поступило СМС, рассказала пострадавшая, оповещающее о списании денег. При этом личный кабинет владелица банковского счета не посещала. Уже через девять минут звоню на горячую линию банка и кричу о том, что я не совершала этих действий. Они смотрят и сообщают, что заблокировали мой личный кабинет, но предпринять больше никаких действий не могут, вопрос решен не будет,поделилась с изданием Е1 екатеринбурженка. За день до инцидента женщина посещала личный кабинет в последний раз и никаких опасных действий не совершала. Каким образом мошенникам удалось узнать пароли и другие персональные данные, остается неизвестным. В банке, ответившем, что был произведен вход по ПИНу, не смогли оказать какую-либо помощь и пересмотреть ранее принятое решение. Екатеринбурженка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, но в возбуждении уголовного дела ей отказали. Напомним, 22 ноября стало известно, что в Екатеринбурге 53-летнюю женщину на 440 тысяч рублей обманули телефонные мошенники, которые убедили ее скачать «специальное» приложение. «Убедил скачать приложение». На Урале появилась жертва новой схемы мошенников

