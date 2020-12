В Екатеринбурге скончалась медсестра ЦГКБ № 24, сообщает медучреждение в Instagram.

Наталья Александрова работала в лечебном заведении с 1997 года. Поступила на должность санитарки, затем прошла обучение на медицинскую сестру и с 2004 года начала труд уже по новой специальности. В 2020 году ей исполнилось 43 года. У женщины остался 15-летний сын. Коллеги выражают соболезнования родным и близким и призывают почтить память значимого сотрудника. Напомним, 1 декабря сообщалось о смерти врача-педиатра Екатерины Куренновой. Она работала в областном перинатальном центре. В Екатеринбурге скончалась 34-летняя врач-педиатр

