В Нижнем Тагиле скончался заведующий травмпунктом на Вагонке Георгий Ионга

В Нижнем Тагиле скончался заведующий травмпунктом на Вагонке Георгий Ионга

Сегодня, 16:45ПроисшествияPhoto: личная страница Георгия Ионги во "Вконтакте"
Заведующий травматологическим пунктом МУЗ ЦГБ № 1 Георгий Ионга умер в Нижнем Тагиле 3 декабря. В пресс-службе больницы редакции TagilCity.ru подтвердили информацию.

Георгий Ионга получил образование врача-травматолога-ортопеда в Уральской государственной медицинской академии. В Нижнем Тагиле в последние годы работы он занимал должность заведующего травматологическим пунктом в Дзержинском районе. Врач высшей категории посвятил профессии 39 лет жизни.

За свой труд Георгий Григорьевич был награжден почетными грамотами главы администрации Дзержинского района (2003 г.), Министерства здравоохранения Свердловской области (2013 г.), главы города Нижний Тагил (2018 г.), сообщает «Тагильский рабочий».

Георгия Ионга — представитель династии врачей: его жена и дочь также получили медицинское образование. Дочь Ксения заведует кардиологическим отделением в ЦГБ № 1, а супруга Елена — главный врач в стоматологии в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Нижнем Тагиле умер стоматолог Назир Бабаев, а 20 ноября скончался тагильский врач Владимир Гельфанд, трудившийся акушером-гинекологом в ЦГБ № 1.

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