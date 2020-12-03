В Нижнем Тагиле скончался заведующий травмпунктом на Вагонке Георгий Ионга

Георгия Ионга — представитель династии врачей: его жена и дочь также получили медицинское образование. Дочь Ксения заведует кардиологическим отделением в ЦГБ № 1, а супруга Елена — главный врач в стоматологии в Дзержинском районе Нижнего Тагила.