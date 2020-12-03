В Нижнем Тагиле задержали пьяного грабителя-рецидивиста с ножом

В Нижнем Тагиле задержали пьяного грабителя-рецидивиста с ножом

Сегодня, 10:25ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на Вагонке задержан подозреваемый в грабежах и кражах.

Мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения заметили сотрудники полиции, патрулировавшие район. Он плохо стоял на ногах и пытался зайти в ломбард. Подозреваемый подходил по описанию на разыскиваемого за ограбление в конце ноября женщины возле ДК Окунева.

При досмотре у мужчины обнаружили нож, два телефона и усилитель звука для автомобильной аудиосистемы. Было принято решение о доставлении в участок.

В отделе полиции установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 30-летний местный житель. Ранее он привлекался за кражи и грабежи.

Найденный при мужчине усилитель оказался украденным и находился в розыске. Кроме того, он признался в ограблении женщины у ДК Окунева.

Заведены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража) и по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж), решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того выяснилось, что подозреваемый является фигурантом еще одного дела о хищении велосипеда в районе Рудника.

По предварительной информации, мужчина мог совершить преступление не только в Нижнем Тагиле. Им интересовались правоохранительные органы Ревды по делу о грабеже.

Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивается грабитель, похитивший у 10-летнего ребенка сотовый телефон в магазине на улице Каспийской, 25.

Stories:
Нижний Тагил
задержаниеграбежНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы