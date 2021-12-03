Дело об осквернении могил по найденным 14 останкам в Тагиле передано в полицию

Материалы дела об осквернении захоронений передал Следственный комитет Ленинского района Нижнего Тагила в полицию. Останки не менее 14 человек были обнаружены в конце октября 2021 года.

Материалы дела были направлены в полицию по подследственности по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», рассказали редакции TagilCity.ru в Следственном комитете Ленинского района Нижнего Тагила. Злоумышленнику грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до года, либо арест до трех месяцев. Если будет установлено, что могилы осквернила группа лиц по предварительному сговору, то наказание может достигнуть до пяти лет лишения свободы. В полиции пока еще нет материалов этого дела, пояснили редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское». Напомним, останки не менее 14 человек обнаружили случайные прохожие в конце октября около кладбища в Нижнем Тагиле. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают возраст костей, а также причину смерти. Останки 14 человек нашли прохожие в лесопарке Ленинского района Нижнего Тагила

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