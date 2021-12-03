Офицер ГУФСИН сломал челюсть переодевавшемуся мужчине на пляже в Каменске-Уральском

Сотрудник колонии в Каменске-Уральском избил мужчину автомеханика за то. что тот решил за спинами друзей переодеться на пляже. Это не понравилось отдыхающим.

После конфликта пострадавший был госпитализирован. У него было сотрясение мозга и сломана челюсть. Однако полиция отказалась возбуждать уголовное дело, пишет Е1. Инцидент произошел в июле 2020 года. Павел пошел отдыхать с друзьями на Голубое озеро. Компания вела себя спокойно. Когда они начали собираться домой, то пострадавший решил переодеться. Кабинок на пляже, по его словам не было, поэтому друзья загородили мужчину полотенцем и закрыли спинами. Двум отдыхающим это не понравилось. Мужчина от них отмахнулся, но потом подошел и извинился. Однако, по словам Павла, в ответ пара начала кричать. Вскоре после этого компании встретились на улице, сними было еще двое мужчин. Павел считает, что их специально выследили. Мужчины попросили его пройти с ними и избили во дворе. Один из друзей вызвал полицию. Когда друзья нашли пострадавшего он уже лежал на асфальте в крови. Павел написал в полицию заявление. Однако дело не было возбуждено, так как «лицо не установлено». Жалоба в прокуратуру, по словам мужчины, также не помогла. Нападавшим с пляжа оказался офицер ГУФСИН. Он утверждал, что оппонент напал сам, вел себя агрессивно, ударил его и хотел напасть с «розочкой» от бутылки. По его словам, на пляже мужчина также бегал голым и вел себя неадекватно. Также Павел утверждает, что была женщина свидетель избиения, но ее показаний в деле не оказалось. Пострадавший подал жалобу в прокуратуру Свердловской области и региональное ГУ МВД. Он просит пересмотреть материалы и возбудить уголовное дело. Мужчина отмечает, что срок давности уже скоро истечет и ничего сделать будет нельзя. При этом адвокат офицера утверждает, что встреча поссорившихся была случайной и сам пострадавший вел себя агрессивно. Он предположил, что травмы, о которых рассказывает мужчина, возможно, были получены позже.

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