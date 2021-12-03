От удара током погибла 5-летняя девочка в селе Свердловской области

От удара током погибла 5-летняя девочка в селе Свердловской области
От удара током погибла 5-летняя девочка в селе Свердловской области
Сегодня, 11:35ПроисшествияФото: 1MI
Пятилетняя девочка умерла от удара током в селе Курьи в Свердловской области. Происшествие случилось 1 декабря. По данному факту Следственным комитетом проводится проверка.

В момент трагедии с ребенком в доме находился отец. Мужчина является инвалидом второй группы. Он выпил спиртное и заснул, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственные источники.

Он предположил, что девочке стало скучно и она полезла к розетке. Тело с ожогами обнаружили родственники.

В полиции заявили, что отца ожидает за это наказание, говорит сестра девочки. Она рассказала, что он много пьет. В тот день он спал на полу пьяным. Девочка отметила, что сестру часто оставляли с отцом, пока мама на работе. Она была самостоятельной и иногда уходила к соседям, но в этот раз не ушла.

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