От удара током погибла 5-летняя девочка в селе Свердловской области

В полиции заявили, что отца ожидает за это наказание, говорит сестра девочки. Она рассказала, что он много пьет. В тот день он спал на полу пьяным. Девочка отметила, что сестру часто оставляли с отцом, пока мама на работе. Она была самостоятельной и иногда уходила к соседям, но в этот раз не ушла.