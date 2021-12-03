Пассажирский автобус загорелся на ходу на трассе возле горы Волчиха

Пассажирский автобус загорелся на ходу на трассе возле горы Волчиха
Пассажирский автобус загорелся на ходу на трассе возле горы Волчиха
Сегодня, 10:18ПроисшествияФото: паблик «Екатеринбург -Серов (Online)» во ВКонтакте
Пассажирский автобус № 151, ехавший по маршруту Екатеринбург-Ревда, загорелся на ходу в районе горы Волчиха. В результате возгорания никто не пострадал.

Автобус №151 загорелся на Пермском тракте во время движения около 20 часов 40 минут в четверг, 2 декабря. В этот момент в салоне находилось двадцать человек. Людей удалось эвакуировать, сообщает паблик «Екатеринбург-Серов (Online)» во ВКонтакте.

По информации ОНД и ПР МЧС по Свердловской области, во время поездки загорелся моторный отсек автобуса. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. На месте работали 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

В результате возгорания никто из пассажиров не пострадал. До места назначения люди добирались на попутном транспорте.

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