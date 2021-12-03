Пассажирский автобус загорелся на ходу на трассе возле горы Волчиха

Автобус №151 загорелся на Пермском тракте во время движения около 20 часов 40 минут в четверг, 2 декабря. В этот момент в салоне находилось двадцать человек. Людей удалось эвакуировать, сообщает паблик «Екатеринбург-Серов (Online)» во ВКонтакте.