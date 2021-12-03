Пассажирский автобус загорелся на ходу на трассе возле горы Волчиха

Автобус №151 загорелся на Пермском тракте во время движения около 20 часов 40 минут в четверг, 2 декабря. В этот момент в салоне находилось двадцать человек. Людей удалось эвакуировать, сообщает паблик «Екатеринбург-Серов (Online)» во ВКонтакте.
По информации ОНД и ПР МЧС по Свердловской области, во время поездки загорелся моторный отсек автобуса. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. На месте работали 3 единицы техники и 12 человек личного состава.
В результате возгорания никто из пассажиров не пострадал. До места назначения люди добирались на попутном транспорте.