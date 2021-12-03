Плевался в пассажиров: житель Тюмени за дебош задержан в Кольцово в Екатеринбурге

Инцидент произошел 2 декабря. Борт летел по маршруту «Шарм Эль Шейх — Екатеринбург». Из-за действий нетрезвого пассажира пришлось вызывать наряд полиции, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Как стало известно, причиной конфликта стало то, что мужчина решил не следовать требованиям членом экипажа, он их оскорблял. Результатом стало составление административных протоколов.
Напомним, 3 декабря стало известно, самолет, который летел из Екатеринбурга в ХМАО, экстренно вернулся в «Кольцово» из-за плохой погоды.