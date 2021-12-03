Плевался в пассажиров: житель Тюмени за дебош задержан в Кольцово в Екатеринбурге

50-летний местный житель Тюмени, который возвращался из Турции, был задержан в аэропорту «Кольцово» уральской столицы из-за того, что устроил дебош, нецензурно выражался и оплевывал пассажиров.

Инцидент произошел 2 декабря. Борт летел по маршруту «Шарм Эль Шейх — Екатеринбург». Из-за действий нетрезвого пассажира пришлось вызывать наряд полиции, сообщает ИА «Уральский меридиан». Как стало известно, причиной конфликта стало то, что мужчина решил не следовать требованиям членом экипажа, он их оскорблял. Результатом стало составление административных протоколов. Напомним, 3 декабря стало известно, самолет, который летел из Екатеринбурга в ХМАО, экстренно вернулся в «Кольцово» из-за плохой погоды. Экстренно вернуться в Екатеринбург из-за плохой погоды пришлось самолету до ХМАО

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